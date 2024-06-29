"Всякое бывает в футболе. Я рад, что именно Сергей Богданович раз за разом выигрывает чемпионат с такой огромной командой. Для тренера это очень сложный процесс, но он справляется", - сказал Тяпушкин.
Во время игровой карьеры Сергей Семак выступал за "Зенит" с 2010-го по 2013-й год. После окончания карьеры футболиста Семак начал работать в тренерском штабе сине-бело-голубых, тогда команду возглавлял итальянский тренер Лучано Спаллетти. В 2014 году российский специалист был членом тренерского штаба при португальце Виллаше-Боаше, а потом и при Мирчи Луческу.
29 мая 2018 года Сергей Семак был назначен на пост главного тренера петербургского клуба. С этого момента он шесть раз подряд приводил команду к золотым медалям чемпионата, пять раз выигрывал Суперкубок и дважды Кубок России.
Источник: "Чемпионат"
Тяпушкин: рад, что именно Семак раз за разом выигрывает чемпионат с такой огромной командой
Тренер вратарей таджикского "Истиклола" Дмитрий Тяпушкин высказался по поводу работы главного тренера "Зенита" Сергея Семака.
Фото: ФК "Зенит"