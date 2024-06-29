"Зенит" мощно укрепляется этим летом, но думаю, что пока рано говорить, что они станут чемпионами в следующем сезоне. Остальные клубы тоже ведут работу по усилению, никого заранее не стоит списывать со счетов. Прошлый сезон показал, что все возможно. "Зенит" был очень близок к тому, чтобы не выиграть титул", - заявил Булыкин.
Санкт-петербургский "Зенит" завоевал золотые медали чемпионата России по итогам сезона 2023/24. Это чемпионство стало для подопечных Сергея Семака шестым подряд. За тур до конца чемпионата московское "Динамо" опережало сине-бело-голубых в турнирной таблице. Для победы в чемпионате москвичам достаточно было не проиграть в заключительном туре "Краснодару".
"Зенит" в заключительном туре одолел "Ростов" (2:1) благодаря голу на 86-й минуте и опередил "Динамо" на 1 очко. Бело-голубые минимально уступили "Краснодару" (1:0), который в итоговой таблице занял 2-е место. В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнился четырьмя футболистами: Евгений Латышонок ("Балтика"), Максим Глушенков ("Локомотив"), Юрий Горшков ("Крылья Советов"), Сергей Волков ("Краснодар").
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: рано говорить, что "Зенит" станет чемпионом, другие клубы тоже укрепляются
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин не уверен в победе "Зенита" в следующем сезоне РПЛ.
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