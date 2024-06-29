30 июня у вратаря Маринато Гильерме заканчивается срок контракта с "Локомотивом". Футболист получил предложение провести прощальный матч или остаться в структуре московского клуба. 38-летний голкипер ответил на это предложение отказом, поскольку еще желает продолжить играть.
Среди вариантов продолжения спортивной карьеры у Гильерме журналисты называют махачкалинское "Динамо" и бразильские клубы. Скорее всего, вратарь вернётся в Бразилию.
Маринато Гильерме перешёл в московский "Локомотив" в 2007 году. Всего в составе красно-зелёных вратарь провёл 387 матчей, в которых пропустил 385 голов. В минувшем сезоне голкипер лишь пять раз выходил на поле в играх Кубка России. В 2015 году Гильерме получил российское гражданство и с тех пор сыграл 19 матчей за сборную России.
Источник: Sport24.
Sport24: вратарь "Локомотива" Гильерме продолжит карьеру в другом клубе
СМИ узнали о желании вратаря московского "Локомотива" Маринато Гильерме продолжить карьеру после истечения срока соглашения с "железнодорожниками".
Фото: "РИА Новости"