"Может ли Ваня остаться в России в следующем сезоне? Да, это возможно. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ", - приводит слова агента "РБ Спорт".
Центральный защитник Ваня Дркушич перебрался в "Сочи" в начале 2022 года. Действующий контракт игрока сборной Словении с клубом рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 2,8 млн евро.
В минувшем сезоне Дркушич провел за сочинскую команду 24 матча в РПЛ и Кубке России и отличился двумя забитыми мячами.
Агент: Дркушич может остаться в России. Мы готовы рассмотреть предложения от топ-клубов РПЛ
Агент защитника "Сочи" Вани Дркушича Младен Ратковица заявил, что его клиент может остаться в России на будущий сезон.
Фото: ФК "Сочи"