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Г. Иванов - о игроке "Факела" Маркове: мы бы хотели видеть такого нападающего в "Урале"

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Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал интерес клуба к нападающему "Факела" Евгению Маркову.
Фото: ФК "Факел"
"В "Урал" сватают форварда "Факела" Маркова? Мы бы хотели видеть такого нападающего в "Урале". Но, мне кажется, "Факел" его не отпустит. Посмотрим", - приводит слова Иванова "СЭ".

В минувшем сезоне Евгений Марков провел за "Факел", за который выступает с января прошлого года, 32 матча. На счету центрфорварда 9 забитых мячей и одна голевая передача. Контракт 29-летнего российского игрока с воронежским клубом истекает 30 июня 2025 года.

Напомним, "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ и по итогам стыковых матчей вылетел в Первую лигу.

Григорий Иванов Урал Евгений Марков Факел Российские трансферы
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