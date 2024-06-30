"В "Урал" сватают форварда "Факела" Маркова? Мы бы хотели видеть такого нападающего в "Урале". Но, мне кажется, "Факел" его не отпустит. Посмотрим", - приводит слова Иванова "СЭ".
В минувшем сезоне Евгений Марков провел за "Факел", за который выступает с января прошлого года, 32 матча. На счету центрфорварда 9 забитых мячей и одна голевая передача. Контракт 29-летнего российского игрока с воронежским клубом истекает 30 июня 2025 года.
Напомним, "Урал" занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ и по итогам стыковых матчей вылетел в Первую лигу.
Г. Иванов - о игроке "Факела" Маркове: мы бы хотели видеть такого нападающего в "Урале"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал интерес клуба к нападающему "Факела" Евгению Маркову.
Фото: ФК "Факел"