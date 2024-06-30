Как сообщает источник, московские "армейцы" планируют усилить свой состав хавбеком из Латинской Америки. Поиски игрока сейчас активно ведутся.
Ранее ЦСКА приобрел у кипрского "Ариса" белорусского форварда Артема Шуманского. Контракт с нападающим был заключен до 2029 года.
В чемпионате России-23/24 ЦСКА занял итоговое 6 место, набрав 48 очков в 30 сыгранных матчах. Чемпионом страны в 6 раз подряд стал петербургский "Зенит".
Источник: "Евро-Футбол.ру"
Источник: ЦСКА ищет усиление в странах Латинской Америки
Московский ЦСКА хочет приобрести центрального полузащитника и рассматривает варианты в странах Латинской Америки.
Фото: ПФК ЦСКА