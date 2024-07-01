Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Франция
1 - 0 1 0
БельгияЗавершен
Португалия
22:00
СловенияНе начат

Ещенко: думаю, что "Спартак" продлит контракт с Промесом после его возвращения в Россию

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший футболист "Спартака" Андрей Ещенко высказался по поводу возможного возвращения голландского нападающего Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: РИА Новости
"Все же прекрасно понимают, что сейчас ситуация с Эмиратами. Как Квинси вернется в Россию, так и будет понимание по его будущему. Но я думаю, что продлят его", - сказал Ещенко.

Пресс-служба "Спартака" 1 июля объявила об уходе 32-летнего нападающего Квинси Промеса, у игрока 30 июня закончился контракт. Как уточнили в клубе, продлить соглашение с голландцем не удалось из-за того, что он не может приехать в Россию из ОАЭ. При этом красно-белые выразили надежду на возвращение Промеса в будущем.

Напомним, в феврале этого года Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах за нарушение местных законов - футболист попал в ДТП и уехал с места аварии. Его поместили под стражу, в июне стало известно, что игрока выпустили из-под ареста, но запретили покидать страну. Промес также имеет проблемы с законом у себя на родине, в Нидерландах, где ему предъявили обвинение по делу о контрабанде наркотиков и поножовщине. Прокуратура требует экстрадиции, бывшему спартаковцу грозит тюремный срок.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Спартак Квинси Промес Андрей Ещенко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится