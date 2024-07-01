"Все же прекрасно понимают, что сейчас ситуация с Эмиратами. Как Квинси вернется в Россию, так и будет понимание по его будущему. Но я думаю, что продлят его", - сказал Ещенко.
Пресс-служба "Спартака" 1 июля объявила об уходе 32-летнего нападающего Квинси Промеса, у игрока 30 июня закончился контракт. Как уточнили в клубе, продлить соглашение с голландцем не удалось из-за того, что он не может приехать в Россию из ОАЭ. При этом красно-белые выразили надежду на возвращение Промеса в будущем.
Напомним, в феврале этого года Квинси Промеса задержали в Объединенных Арабских Эмиратах за нарушение местных законов - футболист попал в ДТП и уехал с места аварии. Его поместили под стражу, в июне стало известно, что игрока выпустили из-под ареста, но запретили покидать страну. Промес также имеет проблемы с законом у себя на родине, в Нидерландах, где ему предъявили обвинение по делу о контрабанде наркотиков и поножовщине. Прокуратура требует экстрадиции, бывшему спартаковцу грозит тюремный срок.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ещенко: думаю, что "Спартак" продлит контракт с Промесом после его возвращения в Россию
Бывший футболист "Спартака" Андрей Ещенко высказался по поводу возможного возвращения голландского нападающего Квинси Промеса в московский клуб.
Фото: РИА Новости