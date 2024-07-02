"Мне нравятся истории, когда футболист завершает карьеру, получает нужное образование и сразу же находит работу в клубе, в котором играл. Например, история Реброва в "Спартаке". Мне понравилось, что красно-белые подобрали ему хорошую должность, на которой Ребров себя проявляет. Такие легенды как Шунин и Гильерме должны оставаться в "Динамо" и "Локомотиве", чтобы передавать молодым свои опыт и знания", - заявил Булыкин.
Экс-голкипер "Спартака" Артем Ребров выступал за красно-белых с лета 2011-го года до конца 2021-го, после чего завершил профессиональную карьеру. С октября 2021-го года Ребров работает в структуре московского клуба на разных должностях. Ранее в СМИ появилась информация, что московское "Динамо" предложило 37-летнему Антону Шунину, который выступал за бело-голубых на протяжении 20-ти лет, должность в команде. Сам вратарь, однако, не спешит принимать решение о завершении карьеры и рассматривает варианты со сменой клуба.
Одновременно с окончанием контракта Шунина с "Динамо" истек контракт бразильского вратаря Маринато Гильерме с "Локомотивом". Экс-вратарь сборной России выступал за "железнодорожников" с августа 2007-го года. По сообщениям СМИ, интерес к Гильерме проявляет нижегородский "Пари НН".
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: Шунин и Гильерме - легенды, им нужно оставаться в "Динамо" и "Локомотиве" и передавать молодым свой опыт
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход из "Динамо" свободным агентом вратаря Антона Шунина, а также голкипера Гильерме - из "Локомотива".
Фото: "СЭ"