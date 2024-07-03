"Думаю, тренеры "Зенита" себе уже нарисовали более-менее эту картину основного состава. Но может быть такое, что в последних матчах перед стартом сезона новички не тянут. Например, как было с Коваленко или Ахметовым. Так что надо дожидаться официальных игр, когда пройдет 5-10 туров, и тогда можно говорить про какой-то стартовый основной состав. А на новобранцев команды, я думаю, тренеры во многом еще и рассчитывают как на игроков, которые будут выполнять черновую работу за бразильцев", - заявил Веденеев.
Санкт-петербургский "Зенит" подписал четверых футболистов в летнее трансферное окно. Для укрепления вратарской позиции из "Балтики" был приглашен голкипер Евгений Латышонок. На фланги обороны были подписаны Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара". Дополнением к группе атаки стал экс-форвард "Локомотива" Максим Глушенков.
Три из четырех новичков сине-бело-голубых дебютировали за новый клуб 2-го июля в рамках Летнего Кубка РПЛ. "Зенит" одержал победу над клубом "Сочи" из Первой лиги (5:2). Горшков, Волков и Глушенков появились на поле с первых минут.
Источник: "РБ Спорт"
Веденеев - о новичках "Зенита": думаю, они будут выполнять черновую работу за бразильцами
Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев оценил состояние сине-бело-голубых перед стартом сезона.
Фото: официальный сайт "Зенита"