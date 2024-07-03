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"РБК Спорт": РПЛ может стать закрытой лигой по американской модели

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Российский Футбольный Союз рассматривает возможность изменения регламента чемпионата России.
Фото: Getty Images
Российская Премьер-лига может стать закрытым турниром по принципу американской MLS. Как сообщает "РБК Спорт", руководители некоторых клубов обсудили с РФС целесообразность данной реформы. По данным источника, с целью повышения зрелищности турнира и для поднятия уровня соревнования рассматривается вариант с созданием "закрытой лиги" по американской модели.

Так, РПЛ может стать закрытой лигой из 16-ти команд. Каждый клуб будет представлять из себя франшизу РПЛ, а критерии соответствия будет составлять сама лига. По итогам сезона ни одна команда не будет вылетать из чемпионата. Отсутствие перспективы понижения в классе, по мнению инициаторов, позволит клубам сосредоточиться на долгосрочной модели развития клубов.

РФС РПЛ
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