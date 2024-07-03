"Определенно, мои слова были искажены. "Спартак» - большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред - победитель, который хочет побеждать вместе со "Спартаком"! - цитирует Морсинка "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появились цитаты агента о том, что переход Манфреда Угальде в "Спартак" был обусловлен исключительно финансовой составляющей. В частности, агенту приписываются слова о том, что форвард перейдет в другую лигу, когда его жизнь будет полностью обеспечена.
Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из "Твенте" в январе 2024-го года. Сумма трансфера, по оценке СМИ, составила 15 миллионов евро с учетом бонусов. В первом своем сезоне в России Угальде принял участие в 12-ти матчах РПЛ, результативными действиями в которых ему отметиться не удалось.
Агент Угальде: мои слова были искажены. "Спартак" - большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями
Агент форварда "Спартака" Манфреда Угальде Курт Морсинк заявил, что его слова в интервью про трансфер в "Спартак" ради денег были неправильно переданы.
Фото: "Матч ТВ"