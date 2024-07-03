Счет в матче открыл 19-летний Иван Лепский, поразив "девятку" на 76-й минуте матче. Вторым голом в составе "Динамо" отметился Грулев. "Партизан" через минуту смог отквитать один матч, а на 91-й и вовсе сравнять счет в матче. Забитыми мячами в составе сербской команды отметились Николич и Шчекич. В серии пенальти сильнее оказался "Партизан" - 4:2.
Завтра в рамках Братского Кубка сыграют московское ЦСКА и сербский клуб ОФК. Встреча пройдет на "ВЭБ Арене" и начнется в 19:30 по московскому времени.
Напомним, что в серии пенальти победившая команда получает 2 очка, проигравшая - 1 очко. За победу в основное время начисляется 3 балла, за проигрыш - 0.
BetBoom Братский Кубок
Динамо - Партизан 2 - 2 (пен: 2-4)
Голы: Лепский, 76, Грулёв, 86 - Николич, 88, Шчекич, 90+1.
Серия пенальти: Грулёв - 1:0. Натхо - 1:1. Скопинцев - 1:1 (вратарь). Живкович - 1:2. Фомин - 1:2 (вратарь). Николич - 1:3. Окишор - 2:3. Йованович - 2:4.
"Динамо": Лунёв (Кудравец, 60), Танасиевич (Бессмертный, 4, Лепский, 46), Кутицкий, Майсторович (Даса, 46), Лаксальт (Окишор, 60), Гагнидзе (Скопинцев, 46), Фомин, Гладышев (Назаренко, 77), Пименов (Бителло, 4), Макаров (Лесовой, 66), Тюкавин (Грулёв, 46).
"Партизан": Йованович, Антич, де Медина (Живкович, 60), Муякич, Маркович (Филипович, 54), Го Юн-Джун (Натхо, 60), Овусу (Северина, 46), Захид (Шчекич, 60), Калулу (Николич, 60), Салданья (Йованович, 61), Арриага (Янкович, 60).
"Партизан" одержал волевую победу над "Динамо" в рамках 1-го тура Братского Кубка
Сербский "Партизан" одержал волевую победу, уступая "Динамо" 0:2 по ходу встречи (2:2, 4:2 по пен).
Фото: ФК "Динамо"