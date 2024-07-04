"Я считаю, что Глушенков допустил ошибку. Тут был выбор: или хороший контракт с большой зарплатой, с возможностью выиграть чемпионат России, титул завоевать, это в "Зените" легко можно сделать, но полировать лавку при этом, вот Глушенков это выбрал", - цитирует Наумова "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно нападающий Максим Глушенков перешёл из московского "Локомотива" в петербургский "Зенит", подписав контракт до лета 2028 года. В завершившемся сезоне форвард провёл за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 21-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 11 миллионов евро.
По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз кряду, а подопечные Михаила Галактионова расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 53 очка.
Наумов: Глушенков допустил ошибку, перейдя в "Зенит"
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о переходе Максима Глушенкова в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"