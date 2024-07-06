- Переговоры в процессе. Сейчас речь идет об академии. Он думает над этим. Мы предлагали сыграть ему прощальную игру, но он, видимо, еще не готов принять решение о завершении карьеры.
Напомним, в первый день июля московское "Динамо" официально объявило об уходе из клуба голкипера Антона Шунина в связи с истечением контракта. 37-летний вратарь является воспитанником бело-голубых, который провел в их составе всю карьеру. В минувшем сезоне футболист принял участие в 20 матчах за "Динамо", в которых пропустил 26 мячей и трижды отстоял на ноль.
Источник: "СЭ"
Пивоваров: предлагали сыграть Шунину прощальный матч, но он, видимо, еще не готов к завершению карьеры
Гендиректор столичного "Динамо" Павел Пивоваров поделился информацией о переговорах с экс-вратарем команды Антоном Шуниным.
Фото: "Матч ТВ"