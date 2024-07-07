По информации источника, нападающий московского "Локомотива" Сергей Пиняев был предложен московскому "Спартаку". Спортивный директор красно-белых Томаш Амарал ищет левого вингера из Латинской Америки, но кандидатура Пиняева может быть рассмотрена на фоне слухов об изменении лимита на легионеров в РПЛ.
В завершившемся сезоне Сергей Пиняев провёл за московский "Локомотив" во всех турнирах 38 матчей и отличился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца 2026 года.
По итогам сезона-2023/2024 красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 50 очков, команда Михаила Галактионова расположилась на четвёртой строчке, имея в своём активе на три очка больше.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Спартаку" предложили приобрести нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев может перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Локомотив"