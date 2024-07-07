Руководство "Зенита" рассматривает вариант приобретения 24-летнего центрального защитника "Сочи" и сборной Словении Вани Дркушича, сообщают СМИ.
По данным источника, в случае выкупа трансфера Дркушича сине-бело-голубые с высокой вероятностью отдадут его в аренду, поскольку в настоящее время в "Зените" полный комплект центральных защитников.
В прошедшем сезоне футболист провёл за вылетевший в итоге в Первую лигу "Сочи" 24 матча во всех турнирах, забив 2 гола. На Чемпионате Европы-2024 в Германии Дркушич полностью отыграл все 4 матча сборной Словении и хорошо себя показал, в том числе справившись с опекой Криштиану Роналду в матче 1/8 финала со сборной Португалии (0:0, пен. 0:3).
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Зенит" рассматривает вариант выкупа у "Сочи" трансфера Дркушича
По информации СМИ, "Зенит" может выкупить у "Сочи" трансфер центрального защитника сборной Словении Вани Дркушича.
Фото: ФК "Сочи"