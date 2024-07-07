"Трансферная кампания "Зенита" говорит о том, что они хотят выиграть следующий чемпионат и настраиваются на это. Как и в том году, конкуренции "Зениту" нет. Хоть в конце чемпионата и была борьба, но всем было видно, что "Зенит" на голову сильнее", - сказал Жирков.
В прошлом сезоне команда Сергея Семака взяла "требл". Петербуржцы завоевали золотые медали чемпионата, а также стали обладателями Кубка и Суперкубка России. В прошедшем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые набрали 57 очков, оторвавшись на один балл от ближайших преследователей московского "Динамо" и "Краснодара". В решающем последнем туре динамовцы проиграли "быкам" (0:1), а "Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом" (2:1) на домашнем стадионе и после матча праздновали шестую подряд победу в чемпионате России.
В первом туре сезона 2024-25 петербургский клуб сыграет в Самаре с "Крыльями Советов", встреча состоится 20 июля. Перед этим, 13 июля, петербуржцы проведут матч за Суперкубок с "Краснодаром".
Источник: "Матч ТВ"
Юрий Жирков: как и в том году, конкуренции "Зениту" нет
Бывший защитник ЦСКА и "Зенита" оценил шансы сине-бело-голубых на победу в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"