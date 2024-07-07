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Агент хавбека Чавеса сообщил, когда мексиканец вернется в расположение "Динамо"

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Агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника "Динамо" и сборной Мексики Луиса Чавеса, рассказал, когда игрок вернется в Россию после Кубка Америки.
Фото: Чемпионат.com
"С 17 на 18 июля", - приводит слова агента "СЭ".

Опорный полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес принимал участие в составе сборной Мексики в Кубке Америки, который прохходит сейчас в США. Мексиканцы заняли 3-е место в своей группе и не вышли в плей-офф.

Новый сезон чемпионата России начнется 20 июля. В первом туре "Динамо" сыграет с воронежским "Факелом".

Луис Чавес Динамо Сборная Мексики Кубок Америки
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