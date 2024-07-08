Как сообщает источник, решение по будущему игрока пока не принято руководством московского клуба. Сам Павел Маслов хочет остаться в "Спартаке".
В составе красно-белых российский защитник провел 75 матчей, в которых отличился 1 голом и 4 ассистами. Футболист является обладателем Кубка России. Ранее Маслов на протяжении трех сезонов выступал за "Тюмень".
Трансферная стоимость центрального защитника оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 800 тысяч евро.
Источник: Metaratings.
Metaratings: "Факел" интересуется защитником "Спартака" Павлом Масловым
В сферу интересов "Факела" попал российский защитник "Спартака" Павел Маслов.
Фото: ФК "Спартак"