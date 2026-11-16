По информации ?ok Gazetesi, руководство стамбульского клуба намерено увеличить сумму отступных за 21-летнего россиянина с 55 до 70–75 млн евро. При этом повышение годового оклада с нынешних 3,2 млн до 5,5–6 млн евро пока не планируется.
Вместо этого "Галатасарай" может включить в контракт систему премиальных, размер которых будет зависеть от результативности Батракова — количества забитых мячей и голевых передач.
Отдельным вопросом остаётся возможный переход россиянина в другой клуб уже зимой. Такой трансфер осложняют правила ФИФА, согласно которым футболист, как правило, может выступать в официальных матчах только за две команды в течение одного сезона.
Поскольку Батраков уже играл за "Локомотив" и "Галатасарай", его переход в третий клуб в январе может оставить полузащитника без права участия в официальных встречах до конца сезона, если не будет применимо одно из предусмотренных регламентом исключений.
Таким образом, турецкий клуб может не только улучшить финансовые условия соглашения, но и укрепить свои позиции на случай будущих предложений о трансфере российского футболиста.
Источник: ?ok Gazetesi
"Галатасарай" готовит новый контракт для Батракова с отступными до 75 млн евро - источник
Как сообщает ?ok Gazetesi, турецкий "Галатасарай" рассматривает возможность улучшения условий соглашения с российским полузащитником Алексеем Батраковым, однако вместо существенного повышения зарплаты клуб может предложить футболисту дополнительные бонусы.
Фото: ФК "Галатасарай"