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"Галатасарай" готовит новый контракт для Батракова с отступными до 75 млн евро - источник

Как сообщает ?ok Gazetesi, турецкий "Галатасарай" рассматривает возможность улучшения условий соглашения с российским полузащитником Алексеем Батраковым, однако вместо существенного повышения зарплаты клуб может предложить футболисту дополнительные бонусы.
Фото: ФК "Галатасарай"
По информации ?ok Gazetesi, руководство стамбульского клуба намерено увеличить сумму отступных за 21-летнего россиянина с 55 до 70–75 млн евро. При этом повышение годового оклада с нынешних 3,2 млн до 5,5–6 млн евро пока не планируется.

Вместо этого "Галатасарай" может включить в контракт систему премиальных, размер которых будет зависеть от результативности Батракова — количества забитых мячей и голевых передач.

Отдельным вопросом остаётся возможный переход россиянина в другой клуб уже зимой. Такой трансфер осложняют правила ФИФА, согласно которым футболист, как правило, может выступать в официальных матчах только за две команды в течение одного сезона.

Поскольку Батраков уже играл за "Локомотив" и "Галатасарай", его переход в третий клуб в январе может оставить полузащитника без права участия в официальных встречах до конца сезона, если не будет применимо одно из предусмотренных регламентом исключений.

Таким образом, турецкий клуб может не только улучшить финансовые условия соглашения, но и укрепить свои позиции на случай будущих предложений о трансфере российского футболиста.

Источник: ?ok Gazetesi

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