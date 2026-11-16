Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
18:00
СловакияНе начат
Фарерские острова
18:00
МолдоваНе начат
Исландия
20:00
ЛюксембургНе начат
Эстония
20:00
БолгарияНе начат
Литва
20:00
ЛихтенштейнНе начат
Северная Македония
22:45
СловенияНе начат
Германия
22:45
НидерландыНе начат
Греция
22:45
СербияНе начат
Гибралтар
22:45
МальтаНе начат
Швейцария
22:45
ШотландияНе начат

Все билеты на матч сборной России с Венесуэлой проданы

Товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы, который состоится 17 ноября в Краснодаре, пройдёт при аншлаге — болельщики раскупили все билеты на встречу.
Фото: РФС
В пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили, что свободных мест на предстоящую игру больше нет.

"Все билеты реализованы", — сообщили в РФС.

Встреча состоится на "Ozon Арене", рассчитанной на 33 тысячи зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Источник: пресс-служба РФС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится