Все билеты на матч сборной России с Венесуэлой проданы

Товарищеский матч между сборными России и Венесуэлы, который состоится 17 ноября в Краснодаре, пройдёт при аншлаге — болельщики раскупили все билеты на встречу.

Фото: РФС

В пресс-службе Российского футбольного союза подтвердили, что свободных мест на предстоящую игру больше нет.



"Все билеты реализованы", — сообщили в РФС.



Встреча состоится на "Ozon Арене", рассчитанной на 33 тысячи зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.



Источник: пресс-служба РФС