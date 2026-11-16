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Винисиус: Анчелотти изменил мою историю

Форвард сборной Бразилии Винисиус Жуниор ответил на вопрос о том, как относится к главному тренеру команды Карло Анчелотти.
Фото: Getty Images
Нападающий признался, что всегда симпатизировал этому тренеру, поскольку он смог изменить его историю.

"Когда я услышал, что он может возглавить сборную, я был в восторге, потому что знал: моя статистика улучшится", - сказал Винисиус Globo.

Также футболист добавил, что он не сомневается в том, что тренер сможет подобрать лучший состав и идеальную схему для того, чтобы команда действовала в бразильской манере.

Напомним, на продедшем минувшем летом ЧМ-2026 сборная Бразилии смогла дойти до 1/8 финала, где уступила Норвегии (1:2).

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