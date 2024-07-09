"Зенит" великолепно работает на трансферном рынке. Просто класс. Берут лучших в других командах. Если бы московские клубы работали так же, как "Зенит", конкуренция была бы выше", - заявил Пименов в интервью "РБ Спорт".
В текущее трансферное окно санкт-петербургский "Зенит" осуществил четыре входящих трансфера. У московского "Локомотива" был куплен лучший ассистент прошлого сезона РПЛ Максим Глушенков, из "Балтики" перешел голкипер Евгений Латышонок, а на фланги обороны были подписаны Юрий Горшков из "Крыльев Советов" и Сергей Волков из "Краснодара".
Кроме того, "Локомотив" выкупил права на французского нападающего Вильсона Изидора, который прошлым летом был арендован у "Локомотива". Следующим новичком "Зенита", как сообщают СМИ, станет форвард Александр Соболев из московского "Спартака". По данным источников, сине-бело-голубые заплатят за переход 27-летнего нападающего 12 миллионов евро, включая бонусы.
Пименов: "Зенит" великолепно работает на трансферном рынке, берут лучших в других командах
Экс-форвард сборной России Руслан Пименов оценил работу "Зенита" на трансферном рынке.
Фото: ТАСС