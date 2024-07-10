"Олимпийские игры остаются Олимпийскими играми, поэтому нет ничего страшного, что Бальбуэна пропустит начало сезона. Понятное дело, что он один из лидеров в обороне "Динамо", но поехать на Олимпиаду и завоевать золото - огромный успех. Это, конечно, будет непросто, но вполне возможно. Но тоже успех, что Бальбуэну, который играет в нашем чемпионате, вызвали на Олимпиаду. Всё по делу", - цитирует Колыванова "Чемпионат".
Сборная Парагвая сыграет на групповом этапе Олимпиады в квартете с Японией, Израилем и Мали. В завершившемся сезоне Фабиан Бальбуэна провёл за московское "Динамо" во всех турнирах 33 матча и отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. На счету центрального защитника 40 матчей за национальную команду Парагвая и 2 забитых гола.
Напомним, что сборная Парагвая потерпела три поражения на групповом этапе Кубка Америки с общим счётом 3:8. Парагвайцы заняли последнее место в квартете с Колумбией, Бразилией и Коста-Рикой и вылетели с турнира. В первом туре РПЛ московское "Динамо" примет на своём поле воронежский "Факел".
Колыванов: успех, что Бальбуэну, который играет в нашем чемпионате, вызвали на Олимпиаду. Всё по делу
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о вызове защитника "Динамо" Фабиана Бальбуэна в сборную Парагвая на Олимпиаду в Париже.
Фото: ФК "Динамо"