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Legalbet: трансфер форварда "Спартака" Александра Соболева в "Зенит" сорвался

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Нападающий сборной России Александр Соболев может остаться в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
Форвард "Спартака" и сборной России Александр Соболев не перейдет в "Зенит" в летнее трансферное окно. Как сообщает LegalBet, трансфер Соболева в "Зенит" сорвался. По данным источника, переговоры между клубами зашли в тупик. "Зенит" и "Спартак" не смогли договориться о сумме сделки.

Ранее в СМИ появилась информация, чир "Зенит" готов осуществить переход нападающего Александра Соболева из "Спартака". Сумма потенциального трансфера, по оценке разных источников, должна была составить от 12-ти до 20-ти миллионов евро. Самому игроку, по слухам, был предложен контракт на 4 года с зарплатой 3.2 миллиона евро за сезон.

Спартак Зенит Александр Соболев Российские трансферы
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