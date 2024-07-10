Форвард "Спартака" и сборной России Александр Соболев не перейдет в "Зенит" в летнее трансферное окно. Как сообщает LegalBet, трансфер Соболева в "Зенит" сорвался. По данным источника, переговоры между клубами зашли в тупик. "Зенит" и "Спартак" не смогли договориться о сумме сделки.
Ранее в СМИ появилась информация, чир "Зенит" готов осуществить переход нападающего Александра Соболева из "Спартака". Сумма потенциального трансфера, по оценке разных источников, должна была составить от 12-ти до 20-ти миллионов евро. Самому игроку, по слухам, был предложен контракт на 4 года с зарплатой 3.2 миллиона евро за сезон.
Legalbet: трансфер форварда "Спартака" Александра Соболева в "Зенит" сорвался
Нападающий сборной России Александр Соболев может остаться в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"