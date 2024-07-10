"Писали, что Соболев выразил недовольство трансфером Виллиана Жозе. Так ли это? Мне не выражал (улыбается)", - заявил Малышев.
Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что Александр Соболев без особой радости воспринял приход в команду бразильского форварда Виллиана Жозе из испанского "Бетиса". По информации СМИ, "Зенит" и "Спартак" близки к договоренности по переходу 27-летнего нападающего Александра Соболева. Сообщается, что трансфер состоится в ближайшее время. Петербургский клуб, по данным прессы, заплатит за форварда 10 миллионов евро, с учетом бонусов сумма может вырасти до 12 миллионов.
Соболев перешел в московский "Спартак" в 2020 году из самарских "Крыльев Советов". На его счету 139 матчей за красных-белых, 52 забитых мяча и 32 голевые передачи. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 играх во всех турнирах, забил десять голов и сделал девять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Спартака" Малышев прояснил ситуацию с нападающим Соболевым
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев прокомментировал информацию о том, что нападающий красно-белых взбесило приход в команду другого нападающего Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"