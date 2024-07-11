"Руководство еще не озвучило команде цели на сезон. В моем понимании, это борьба за чемпионство и Кубок. Очевидно, если в том году мы были в шаге от золотых медалей, то в этом году надо выступить как минимум не хуже", - цитирует Лунёва "Матч ТВ".
Голкипер Андрей Лунёв перешёл в московское "Динамо" из азербайджанского "Карабаха" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. По итогам сезона-2023/2024 бело-голубые заняли третье место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав в 30-ти встречах 56 очков. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский "Зенит", набравший 57 очков в 30-ти матчах. Команда Марцела Лички вылетела из Кубка России, уступив на своём поле в 1/2 финала Пути регионов московскому "Спартаку" со счётом 0:2.
Голкипер Андрей Лунёв считает, что московское "Динамо" будет бороться за чемпионство в РПЛ и Кубок России
Голкипер "Динамо" Андрей Лунёв высказался о целях команды на следующий сезон.
Фото: "Чемпионат"