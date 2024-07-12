"Клубный патриотизм в российском футбол отошел на второй план. Сейчас у футболистов другие ценности: карьерный рост, зарплата, комфорт. В последние 10 лет патриотизма нет. Это во всем мире так. Игроки относятся к футболу, как к работе, которая хорошо оплачивается", - сказал Наумов.
Он призвал клубы не забывать о развитии приверженности в своих командах, отметив, что в "Локомотиве" таким преданным футболистов был голкипер Гильерме, который играл за "железнодорожников" с 2007 года. По мнению Наумова, с 38-летнем вратарем в "Локомотиве" попрощались плохо. Напомним, этим летом московское "Динамо" рассталось со своим голкипером Антоном Шуниным, который всю карьеру провел в московском клубе.
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: клубный патриотизм отошел на второй план. Игроки относятся к футболу, как к хорошо оплачиваемой работе
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о приверженности футболистов к одному определенному клубу.
Фото: УЕФА