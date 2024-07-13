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Мостовой: будет трудно понять, если "Зенит" не обыграет такой состав "Краснодара"

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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о фаворите матча за Суперкубок страны между "Зенитом" и "Краснодаром".
Фото: "Чемпионат"
"Однозначно в Суперкубке России фаворитом является "Зенит", шансы 60 на 40. Это один матч, но одна игра может преподнести любой сюрприз. Может быть, для "Краснодара" это хороший шанс выиграть Суперкубок России и завоевать свой первый трофей. Но другое дело, что будет трудно понять, если состав "Зенита" не обыграет такой состав "Краснодара", - заявил Мостовой.

"Зенит" и "Краснодар" сыграют в очном матче за трофей Суперкубок России на правах чемпиона и обладателя серебряных медалей чемпионата России-2023/24. Игра состоится в Волгограде 13-го июля. Напомним, "Краснодар" примет участие в матче за Суперкубок, потому что и победителем РПЛ, и обладателем Кубка России в прошлом сезоне стал "Зенит". В таком случае команда, сделавшая "дубль" играет с командой со 2-й строчки турнирной таблицы чемпионата.

В составе "Краснодара" не сможет принять участия в матче колумбийский нападающий Джон Кордоба, а также его соотечественник Кевин Кастаньо. Форвард и опорник принимают участие в Кубке Америки-2024 в составе сборной Колумбии. Напомним, Колумбия одолела в 1/2 финала Уругвай и встретится в финальном матче с командой Аргентины. Игра пройдет 15-го июля.

Источник: "Чемпионат"

Суперкубок России Краснодар Зенит Александр Мостовой
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