"Спокойно отреагировали на уход Квинси Промеса из "Спартака". Ждем, не знаю, как все решится у него. Понятное дело, что не забываем про Квинси, потому что в моменте все может поменяться", - заявил Чернов.
Квинси Промес покинул московский "Спартак" в конце прошлого сезона. Срок действия контракта нидерландского форварда с красно-белыми подошел к концу. Напомним, Промес не принимал участия в матчах команды в весенней части сезона. Футболист был арестован в ОАЭ, где принимал участие в тренировочном сборе вместе с командой.
Промеса задержали в аэропорту Дубая при попытке вылететь из страны. Напомним, на родине Квинси Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков, а также в нападении на члена семьи с ножом. Общий срок наказания может составить 7.5 лет. Сообщалось, что Нидерланды уже отправили ОАЭ запрос на выдачу Промеса.
Источник: Чемпионат
Чернов: спокойно отреагировали на уход Промеса из "Спартака". Ждем, все может поменяться
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о том, как команда отреагировала на уход нидерландского форварда Квинси Промеса.
Фото: "Чемпионат"