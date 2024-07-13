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Агент Клаудиньо высказался о возможном уходе полузащитника из "Зенита"

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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
"Клаудиньо сейчас сфокусирован на "Зените" и Суперкубке. Другое сейчас его не интересует. Останется ли он в команде? Сейчас не время об этом говорить", - цитирует Гарсию "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Зенита" Клаудиньо перешёл в бразильский "Фламенго" - сообщалось, что о трансфере будет объявлено официально после матча за Суперкубок России - бразильцы могут заплатить за переход игрока 18 миллионов евро. Встреча между "Зенитом" и "Краснодаром" состоится сегодня, 13-го июля, в 20:30 по московскому времени на "Волгоград Арене".

Бразильский полузащитник провёл за петербуржцев во всех турнирах 104 встречи и записал на свой счёт 20 забитых мячей и 26 голевых передач.

Клаудиньо Зенит
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