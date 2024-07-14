Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
13:00
КАМАЗНе начат
Шинник
16:00
РоторНе начат
Урал
16:00
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
ТюменьНе начат
Торпедо
18:30
СКА-ХабаровскНе начат
Родина
19:30
БалтикаНе начат
Чайка
20:00
СоколНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Испания
22:00
АнглияНе начат

Смолов высказался по поводу своего ухода из "Динамо"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался по поводу своего ухода из "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
"Я ушел из "Динамо" без проблем и конфликтов. Попрощался с ребятами, я на связи. Просто не договорились по условиям", - цитирует слова Смолова "Чемпионат".

Напомним, что в текущее трансферное окно Федор Смолов подписал контракт с "Краснодаром" на правах свободного агента. В составе "Динамо" нападающий провел 157 матчей (за всю карьеру) в официальных турнирах, забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач. Также футболист выступал за такие клубы как "Локомотив", "Урал", "Анжи", "Сельта" и "Фейеноорд".

Трансферная стоимость Смолова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.

Первый тур чемпионата России-24/25 "Краснодар" проведет в гостях против "Ахмата" 21 июля.

Федор Смолов Динамо Краснодар Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится