"Я ушел из "Динамо" без проблем и конфликтов. Попрощался с ребятами, я на связи. Просто не договорились по условиям", - цитирует слова Смолова "Чемпионат".
Напомним, что в текущее трансферное окно Федор Смолов подписал контракт с "Краснодаром" на правах свободного агента. В составе "Динамо" нападающий провел 157 матчей (за всю карьеру) в официальных турнирах, забил 29 мячей и отдал 17 голевых передач. Также футболист выступал за такие клубы как "Локомотив", "Урал", "Анжи", "Сельта" и "Фейеноорд".
Трансферная стоимость Смолова оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2 млн евро.
Первый тур чемпионата России-24/25 "Краснодар" проведет в гостях против "Ахмата" 21 июля.
Смолов высказался по поводу своего ухода из "Динамо"
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов высказался по поводу своего ухода из "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"