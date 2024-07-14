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Агент Гогуа заявил, что игрок подписал контракт с "Химками"

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Дмитрий Селюк, агент Седрика Гогуа, поделился информацией о том, что его клиент подписал контракт на 1 год с "Химками".
Фото: "СЭ"
"Седрик уже подписал контракт с "Химками", пока на год, и забил гол "Крыльям Советов" в товарищеском матче", - цитирует слова Селюка "РБ Спорт".

Последним клубом Седрика Гогуа является "Шинник", в составе которого он провел 11 игр без результативных действий. Срок контракта с ярославской командой истек 12 июля 2024 года. Ранее в России игрок выступал за такие команды как "Ротор", ЦСКА и "Тамбов".

Трансферная стоимость Гогуа оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 250 тысяч евро.

Химки Седрик Гогуа Российские трансферы
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