Сине-гранатовые ищут футболиста для усиления полузащиты. Как уточнил источник, на прицеле несколько игроков, но пока неясно каким бюджетом будет располагать испанский клуб. Петербургский "Зенит" запросит за Вендела не менее 20 миллионов евро, портал Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в ту же стоимость.
В прошедшем сезоне полузащитник провел 35 игр за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил четыре гола и сделал десять голевых передач. Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: Football Espana
В Испании видят в полузащитнике "Зенита" Венделе экономвариант для "Барселоны"
Испанское издание Football Espana считает бразильского полузащитника "Зенита" Вендела менее дорогостоящим вариантом для усиления состава "Барселоны".
Фото: ФК "Зенит"