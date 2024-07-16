"Мне кажется, что на сегодняшний день только "Динамо" может составить конкуренцию "Зениту" в предстоящем сезоне РПЛ. Там сыгранный состав, и Личка работает второй год. "Спартак", куда пришел Станкович, и ЦСКА, который возглавил Николич, в товарищеских матчах не впечатляют", - сказал Ташуев.
В прошлом сезоне до последнего 30-го тура московское "Динамо" занимало первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая "Зенит" на два очка. Подопечным Марцела Лички нужна была хотя бы ничья для победы в чемпионате, но команда в решающей игре потерпела поражение от "Краснодара" (0:1). Петербургский клуб свой матч с "Ростовом" выиграл (2:1) и в шестой раз подряд завоевал золотые медали.
В первом туре нового сезона РПЛ "Зенит" отправится в гости к самарским "Крыльям Советов", а "Динамо" примет на своём поле воронежский "Факел". Встречи пройдут 20 июля.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Ташуев: только "Динамо" может составить конкуренцию "Зениту" в предстоящем сезоне РПЛ
Российский тренер Сергей Ташуев оценил перспективы клубов РПЛ конкурировать за чемпионство с "Зенитом" в новом сезоне.
Фото: ФК "Динамо"