Сообщается, что "Зенит" не получал предложений по трансферам этих футболистов. При этом они сами хотят остаться в клубе из Санкт-Петербурга.
Родригао перешёл в "Зенит" из "Сочи" летом 2022 года за 3,5 млн евро. Согласно оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 5 млн евро.
Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020 г. Питерцы выкупили его у "Ростова" за 3,25 млн евро. Последние полгода российский футболист играл за "Сочи". Согласно оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Родригао и Чистяков продолжат выступать за "Зенит"
По информации СМИ, защитники петербургского "Зенита" Родригао и Дмитрий Чистяков продолжат выступать за сине-бело-голубых.
Фото: "Матч ТВ"