Metaratings: Родригао и Чистяков продолжат выступать за "Зенит"

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По информации СМИ, защитники петербургского "Зенита" Родригао и Дмитрий Чистяков продолжат выступать за сине-бело-голубых.
Фото: "Матч ТВ"
Сообщается, что "Зенит" не получал предложений по трансферам этих футболистов. При этом они сами хотят остаться в клубе из Санкт-Петербурга.

Родригао перешёл в "Зенит" из "Сочи" летом 2022 года за 3,5 млн евро. Согласно оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 5 млн евро.

Дмитрий Чистяков выступает за "Зенит" с октября 2020 г. Питерцы выкупили его у "Ростова" за 3,25 млн евро. Последние полгода российский футболист играл за "Сочи". Согласно оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость игрока составляет 1,8 млн евро.

Источник: Metaratings

Зенит Родриго Дмитрий Чистяков
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