"Если я скажу, что цель - второе место, люди прочитают и скажут, что первое мы уже отдали заочно. Хочу бороться за самые высокие позиции. Хотим навязать борьбу "Зениту". Понятно, что последнее время не получалось. Нельзя по-глупому терять очки. Чемпионат выигрывается, когда обыгрываешь команды, которые ниже пятого-шестого места. Ты можешь проиграть лидерам, но выиграть у всех команд, которые стоят ниже", - цитирует Чернова "Чемпионат".
По итогам сезона-2023/2024 петербургский "Зенит" стал чемпионом России в шестой раз кряду, а также завоевал Кубок страны, обыграв в Суперфинале турнира калининградскую "Балтику" со счётом 2:1. Московский "Спартак" расположился на пятой строчке в итоговой турнирной таблице российского чемпионата и отстал от петербуржцев на семь очков, красно-белые вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в финале Пути регионов балтийцам (0:1).
В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 команда Сергея Семака сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов", а подопечные Деяна Станковича отправятся на выезд к "Оренбургу". Напомним, что московский "Спартак" сыграет в одной группе Кубка России с московским "Динамо", "Крыльями Советов" и махачкалинским "Динамо".
Защитник "Спартака" Чернов: хотим навязать борьбу "Зениту" - хочу бороться за самые высокие позиции
Фото: ФК "Спартак"