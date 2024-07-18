"Команда была недовольна первым таймом матча за Суперкубок. Во втором выровняли ход матча, но пропустив три гола уже тяжело было вернуться в игру. Сезон, безусловно, будет другим, потому что первая игра с изменениями в составе всегда тяжело прогнозируема. (...)Чемпионат - это длинная дистанция и разные соперники. Посмотрим, как команда будет развиваться и улучшаться, показывая свою игру", - сказал Синицын.
В сезоне-2023/24 "Краснодар" впервые в своей истории завоевал золотые медали чемпионата России. На финише сезона "быки" упустили возможность единолично возглавить турнирную таблицу, в последнем туре краснодарская команда минимально обыграла другого претендента на чемпионский титул московское "Динамо" и в итоге заняла второе место, набрав 56 очков. Петербургский "Зенит" набрал 57 баллов и в шестой раз подряд взял золотые медали. В матче за Суперкубок, который прошел 13 июля в Волгограде, сильнее оказались сине-бело-голубые. Команда Сергея Семака одержала победу над черно-зелеными со счетом 4:2. В первом туре нового сезона РПЛ "Краснодар" сыграет в гостях против "Ахмата", встреча пройдет 21 июля на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном.
Источник: Metaratings
Синицын - о новом сезоне "Краснодара": посмотрим, как команда будет развиваться и улучшаться, показывая свою игру
Бывший голкипер "Краснодара" Андрей Синицын поделился ожиданиями от игры "быков" в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"