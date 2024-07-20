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Мостовой: интрига в новом сезоне будет до последнего тура

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что интрига в новом сезоне РПЛ будет держаться до конца.
Фото: РПЛ
"Я думаю, интрига в новом сезоне будет до последнего тура. В целом все команды не особо изменились. Понятно, все назовут "Зенит" фаворитом, и будут правы, но эта весна показала, что провалы случаются у всех", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

После 29-го тура РПЛ сезона-2023/2024 московское "Динамо" лидировало в турнирной таблице российского чемпионата и опережало петербургский "Зенит" на два очка. В заключительном туре бело-голубые потерпели поражение от "Краснодара" на выезде (0:1), а сине-бело-голубые одержали домашнюю победу над "Ростовом" со счётом 2:1 и стали чемпионами России в шестой раз кряду.

В первом туре РПЛ сезона-2024/2025 петербуржцы сыграют на выезде с самарскими "Крыльями Советов", бело-голубые примут на своем поле воронежский "Факел", а "Краснодар" отправится на выезд к грозненскому "Ахмату".

Александр Мостовой Зенит Динамо Краснодар
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