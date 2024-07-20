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Черевченко: самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что все умеют

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Главный тренер "Факела" Игорь Черевченко высказался после поражения от "Динамо" в матче 1-го тура РПЛ (1:3).
Фото: РИА Новости
- Сейчас был жесткий разговор в раздевалке. Самое страшное, когда футболисты выходят на поле с безразличным лицом, думая, что все умеют. Игра показала — 3:0 к первому тайму. Тяжело выходить из такой ситуации.

"Факел" в рамках первого тура нового сезона РПЛ уступил на выезде московскому "Динамо" со счетом 1:3. К 28-й минуте первого тайма команда Игоря Черевченко уступала с разгромным счетом 0:3. Воронежцы сумели отыграть один мяч усилиями защитника Евгения Маркова, который отличился на 74-й минуте игры. Отметим, что после удаления хавбека хозяев поля Даниила Фомина, "Факел" играл в большинстве с 39-й минуты.

Источник: "Матч ТВ"

Игорь Черевченко Факел Динамо
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