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В "Зените" опровергли информацию о переходе Вендела в "Галатасарай"

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев дал опровержение информации о том, что Вендел подписал контракт с "Галатасараем".
Фото: ФК "Зенит"
"Это не соответствует действительности. Вендел — игрок "Зенита", - цитирует слова Медведева "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Вендел подписал контракт с турецким "Галатасараем" сроком на 5 лет с зарплатой 4 млн евро в год. Напомним, что контракт бразильского полузащитника с "Зенитом" заключен до 30 июня 2027 года.

Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.

Зенит Галатасарай Маркус Вендел Российские трансферы
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