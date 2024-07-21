"Это не соответствует действительности. Вендел — игрок "Зенита", - цитирует слова Медведева "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Вендел подписал контракт с турецким "Галатасараем" сроком на 5 лет с зарплатой 4 млн евро в год. Напомним, что контракт бразильского полузащитника с "Зенитом" заключен до 30 июня 2027 года.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 20 млн евро.
В "Зените" опровергли информацию о переходе Вендела в "Галатасарай"
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев дал опровержение информации о том, что Вендел подписал контракт с "Галатасараем".
Фото: ФК "Зенит"