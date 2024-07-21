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Мостовой: со Станковичем "Спартак" точно поборется за первое место в РПЛ

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Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от игры "Спартака" под руководством Деяна Станковича в новом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Я жду, что "Спартак" в этом сезоне станет настоящим футбольным клубом, в том плане, что сейчас во главе команды стоит футбольный человек. Станкович - тренер, и теперь, думаю, можно будет нам разговаривать на футбольном языке. С ним команда точно поборется за первое место. Состав у них есть, игроки хорошего уровня, главное, чтобы никто не мешал работать Станковичу. Верю, что у него все получится", - сказал Мостовой.

По ходу прошлого сезона руководство "Спартака" уволило испанского специалиста Гильермо Абаскаля, вместо него до конца чемпионата с командой работал член тренерского штаба Владимир Слишкович. После этого в клубе объявили, что новым главным тренером станет бывший футболист миланского "Интера" и сборной Сербии Деян Станкович. До того, как возглавить московский клуб, серб работал в "Црвене Звезде", "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".

Перед стартом сезона Станкович провел с командой тренировочные сборы и товарищеские игры. В первом туре Российской Премьер-Лиги "Спартак" сыграет в гостях с "Оренбургом". Матч пройдет на стадионе "Газовик" в это воскресенье, 21 июля, начало - в 17:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Спартак Деян Станкович
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