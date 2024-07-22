По информации источника, "Ланс" хотел приобрести 25-летнего игрока сборной Армении, но краснодарский клуб твердо решил сохранить в это летнее трансферное одного из своих лучших футболистов.
В прошлом сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и семь раз ассистировал своим партнерам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро, действующее трудовое соглашение с "быками" рассчитано до 30 июня 2026 года.
Источник: Footmercato
Источник: "Краснодар" отказал французскому "Лансу" в трансфере Сперцяна
"Краснодар" отклонил предложение французского клуба "Ланс" по трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"