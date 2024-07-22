"Не ожидал, что "Спартак" проиграет "Оренбургу", но в атаке команда особо ничего не показала. Пока что рано судить об игре москвичей, ведь прошел только один официальный матч. Надо немного подождать и посмотреть, что будет дальше. Если говорить про работу Станковича, ему тоже надо дать время", - сказал Гаврилов.
В минувшее воскресенье московский "Спартак" потерпел поражение в гостевом матче с "Оренбургом" со счетом 0:2. Эта игра была первой для нового тренера красно-белых Деяна Станковича. Сербский специалист возглавил команду после окончания сезона-2023/24, сменив на тренерском мостике Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича. Первую тренировку Деян провел 21 июня, футболисты под его руководством также сыграли несколько товарищеских матчей перед стартом очередного розыгрыша РПЛ. Во втором туре "Спартак" встретится в гостях с подмосковными "Химками".
Источник: Metaratings
Гаврилов: Станковичу надо дать время в "Спартаке"
Бывший футболист "Спартака" Юрий Гаврилов высказался о главном тренере красно-белых Деяне Станковиче после поражения от "Оренбурга" (0:2) в 1-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"