"От нас ушёл хороший игрок, но он сделал шаг вперёд в своей карьере. Это футбол, ничего с этим не сделаешь, невозможно сдерживать футболистов. Сейчас он в другой команде, я счастлив за него. Надеюсь, в "Локомотив" придёт новый игрок", - сказал Ньямси.
В прошлом сезоне Глушенков выступал за московский "Локомотив", 24-летний полузащитник стал лучшим ассистентом Российской Премьер-Лиги, сделав 16 голевых передач. В это летнее трансферное окно Максим купил петербургский "Зенит". Новобранец петербуржцев провел две игры, в которых записал на свой счет четыре гола - оформил дубль в Суперкубке с "Краснодаром" (4:1) и еще два мяча забил в 1-м туре РПЛ против "Крыльев Советов" (4:0).
Источник: "РБ Спорт"
Игрок "Локомотива" Ньямси: Глушенков сделал шаг вперёд в своей карьере, перейдя в "Зенит"
Французский защитник "Локомотива" Жерзино Ньямси порадовался за своего бывшего одноклубника Максима Глушенкова, который перешел в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"