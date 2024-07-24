"Это нормально, в духе "Спартака". После Соболева можно смело отстранить всю основу команды. Тут все в порядке, люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Отстранить Соболева - то, что нужно сейчас "Спартаку", после такого блистательного старта в чемпионате России. Молодцы, спартаковцы!", - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Вчера, 23-го июля, спортивный директор московского "Спартака" Томаш Амарал заявил, что нападающий Александр Соболев отстранен от тренировок с основной командой. Сообщалось, что нападающий отказывается выступать за красно-белых и хочет перейти в петербургский "Зенит", ранее была информация, что петербуржцы могут заплатить за нападающего 10-12 миллионов евро.
В 1-м туре РПЛ команда Деяна Станковича уступила на выезде "Оренбургу" со счётом 0:2, Александр Соболев провёл на поле 67 минут. В прошлом сезоне форвард отличился 10-ю забитыми мячами и 9-ю результативными передачами в 34-х встречах во всех турнирах.
Губерниев: люди продолжают быть посмешищами для всей футбольной России. Молодцы, спартаковцы!
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении "Спартака" отстранить от тренировок Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"