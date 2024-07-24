Агент защитника "Модены" Ухадды подвердил интерес казанского "Рубина" к игроку

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Футбольный агент Стефано Ломбарди, представляющий услуги защитника "Модены" Шади Ухадды, высказался об интересе казанского "Рубина" к игроку.
Фото: GETTY IMAGES
"Да, это правда. Но мы ищем, в первую очередь, варианты в Италии", - цитирует агента Sport24.

В прошлом сезоне Шади Ухадда провёл за итальянскую "Модену" 25 матчей в Серии Б и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 650 тысяч евро, контракт защитника с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года. Ранее игрок выступал за "Торино".

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