"Зениту" давно надо было избавляться от Фернандеса. Марио ничего не показал, просто ноль полезных действий. Из того, что я видела на поле, он никакой пользы "Зениту" не принес. Судя по всему, он вообще не хотел выступать за "Зенит", - сказала Смородская.
В среду пресс-служба петербургского клуба объявила об уходе Марио Фернандеса, стороны расторгли договор по обоюдному согласию. До этого в СМИ со ссылкой на источник сообщали, что тренерский штаб сине-бело-голубых не удовлетворен физическим состоянием 33-летнего защитника. Агент футболиста заявил, что Марио хочет продолжить карьеру в одном из российских клубов.
Фернандес присоединился к "Зениту" в 2023 году, за петербуржцев он провёл 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: "Зениту" давно надо было избавляться от Фернандеса. Марио ничего не показал
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала уход защитника Марио Фернандеса из петербургского "Зенита".
Фото: РИА Новости