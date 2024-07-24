"Сейчас футболист прибудет в расположение команды. Есть предложения по его аренде. В течение какого-то времени будем определяться", - цитирует слова Ротенберга "СЭ".
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что игрок покинул расположение клуба.
Аттият-Аллах перешел в сочинский клуб зимой 2024 года. С тех пор марокканец успел провести за клуб 10 игр в Российской Премьер-Лиге, забить 1 мяч и отдать 3 голевых передачи.
Трансферная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 2,2 млн евро.
Президент "Сочи": Аттият-Аллах прибудет в расположение команды
Президент "Сочи" Борис Ротенберг поделился мнением о будущем игрока клуба Яхьи Аттият-Аллаха.
Фото: ФК "Сочи"