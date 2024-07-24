Спортдир "Оренбурга" - о трансферной кампании: дай бог, еще одного-двух доберем

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Спортивный директор "Оренбурга" высказался по поводу трансферных планов клуба.
Фото: ФК "Оренбург"
"Пацаны у нас молодые, качество у них есть. Дай бог, еще одного-двух доберем и только за счет работы постараемся продолжать побеждать", - цитирует слова Андреева "РБ Спорт".

Напомним, что в рамках 1 тура чемпионата России-24/25 "Оренбург" одержал уверенную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. В следующем туре подопечные Деограсии сыграют против грозненского "Ахмата" на домашнем стадионе. Встреча состоится 28 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

Оренбург Российские трансферы Дмитрий Андреев
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